Театр маразма: Россия после скандала с Харлан осудила МОК за 'чуткость и деликатность' к украинцам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пришел в ярость из-за реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию. Функционер назвал благороднім поведение своей соотечественницы Анны Смирновой, которая устроила настоящий цирк после отказа украинки пожать ей руку, и обвинил МОК в дискриминации по национальному признаку.

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Об этом Поздняков написал в своем Telegram-канале. Он выступил против проявления "чуткости и деликатности" к Харлан, а также с пафосом пожаловался на то, что "тысячи граждан России и Беларуси олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта". Глава ОКР при этом предпочел забыть о том, что Смирнова не соответствует критериям "нейтральных спортсменов", так как отрыто поддерживает ВС РФ, где служит ее брат.

"Это еще раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров. Но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной Олимпийской организации. Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит", – заявил Поздняков.

Напомним, Ольгу Харлан дисквалифицировали на ЧМ-2023 за отказ жать руку российской сопернице. Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за спортсменку и готовится подать апелляцию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

При этом министр спорта России Олег Матицын заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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