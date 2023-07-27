'Харлан выходит за рамки': министр РФ возмущен поведением украинки, отказавшейся пожимать руку россиянке

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Чиновник страны-агрессора назвал правильным решение Международной федерации фехтования (FIE) наказать олимпийскую чемпионку из Николаева за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после боя на турнире.

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"Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы. Поведение Харлан выходит за рамки спортивной этики", – сказал глава Минспорта РФ "Матч ТВ".

Напомним, что Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32-й ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, выставив вперед саблю. "Нейтральная" спортсменка тут же устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, обвиняя украинку в нарушении регламента. Но он был отклонен и победительницей объявили Харлан.

Позже пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу на чемпионате мира.

"Отказ соперника отсалютовать противнику, арбитру и зрителям перед началом поединка или после последнего удара наказывается черной карточкой. После поединка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой и должна быть наказана! Харлан отказалась от рукопожатия! Этого не должно было произойти, и это является нарушением правил!" – написала саблистка.

После чего руководство Международной федерации фехтования (FIE), которой до начала войны в Украине руководил российский олигарх Алишер Усманов, все-таки дисквалифицировало Ольгу.

А глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что украинка получила черную карту и будет отстранена от соревнований на срок до двух месяцев.

Также OBOZREVATEL сообщал, что "братка" российской обидчицы Харлан служит в армии РФ, на что закрыла глаза международная федерация.

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