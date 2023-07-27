"Потянет за собой..." Украина отреагировала на дисквалификацию Харлан на ЧМ за отказ пожимать руку россиянке

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест на решение дисквалифицировать Ольгу Харлан с чемпионата мира 2023 года в Милане. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев. Он отметил, что главная цель организации сейчас – добиться снятия санкций с Харлан, чтобы она помогла сборной Украины выступить в командном турнире, где представителей страны-агрессорки нет.

"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуацию. Мы готовим протест и будет обжаловать это решение. Потому что судья, который непосредственно судил бой, он красной карточки не показывал. Это потом уже начались подковерные игры и появилась эта дисквалификация. Причем уже после того, как появился судья на следующий бой. Мы надеемся, что в ближайшие дни она будет рассмотрена. Но речь о том, что Ольгу вернут в турнир нет. Мы будем добиваться снятия дисквалификации, потому что эта красная карточка потянет за собой невозможность ее участия в командном турнире", – сказал Ильяшев.

Напомним, что Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу Харлан на ЧМ-21023 по фехтованию.

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