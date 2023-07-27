МОК отреагировал на дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации проявлять чуткость при проведении турниров между украинскими спортсменами и россиянами, выступающими в качестве нейтральных атлетов. Таким образом МОК отреагировал на дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

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Также МОК прокомментировал решение Украины позволить спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

"Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть, учитывая агрессию против их страны. Поэтому мы призываем международные федерации с необходимой степенью деликатности относиться к ситуациям, связанным с украинцами и отдельными нейтральными спортсменами", – приводит AFP заявление МОК.

Также в Международном олимпийском комитете добавили, что они "по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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