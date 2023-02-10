Союзники Украины назвали новый способ, как россияне могут выступить на Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной беженцев, которая участвует в соревнованиях с турнира в Рио-2016. При этом в такую команду могли бы попасть лишь те представители стран-агрессоров, которые осудили войну в Украине и бежали за границу.

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Такое мнение выразил министр спорт Польши Камил Бортничук на пресс-конференции в Варшаве, пишет информационное агентство Reuters. Его слова уже вызвали настоящую истерику в России, где пренебрежительно заявили, что "поляков скоро забудут как нацию".

"Компромиссом для Международного олимпийского комитета может стать создание команды беженцев, в которую могли бы войти лица русской и белорусской национальности, являющиеся диссидентами", – сказал Бортничук.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Известный российский комментатор Кирилл Набутов доходчиво объяснил, почему его соотечественники не имеют права участвовать на Олимпийских играх в столице Франции. В свою очередь официального представителя МИД РФ Марию Захарову высмеяли за слова о "грубом нарушении норм международного права".

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024.

Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала эти слова функционера "голосом разума".

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