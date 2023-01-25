''Нельзя препятствовать участию''. МОК сделал заявление по допуску россиян в международный спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором готов рассмотреть возвращение атлетов на международные старты. Одним из главных условий является дистанцирование от войны в Украине.

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Кроме того, все белорусы и россияне должны соревноваться исключительно как нейтральные спортсмены - без флагов, гимнов и соответствующей экипировки. Они не могут ассоциироваться с государством или любой другой организацией этой страны.

"Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

В тексте уточняется, что допустят только тех атлетов, которые не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Все претенденты из РФ и РБ будут проходить индивидуальную проверку.

"В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска международная федерация или организаторы турнира должны немедленно снять спортсмена с соревнований и сообщить об инциденте в МОК", – отмечается в заявлении.

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета выразил решительное осуждение нарушения олимпийского перемирия правительством России и Беларуси, которая способствует вторжению РФ в Украину, и призвал международные федерации отменить или перенести все соревнования, запланированные в ближайшее время в России или Беларуси.

16 сентября прошлого года МОК начал работу над возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент МОК Томас Бах расстроился из-за отстранения россиян и белорусов. Он заявил, что войну в Украине "не начинали российский народ, российские спортсмены, Олимпийский комитет России или члены МОК в России".

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