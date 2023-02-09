Бах ответил Украине на угрозы бойкота Олимпиады-2024 из-за России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Украину отказаться от угроз бойкота Олимпиады-2024 из-за участия российских и белорусских спортсменов, сообщает Reuters.

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В письме президенту Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту Бах заявил, что утверждения о том, что разрешение на участие в Играх российских и белорусских спортсменов будет способствовать вторжению, являются "клеветническими".

МОК заявил, что бойкот будет нарушением Олимпийской хартии и что включение русских и белорусов основано на резолюции ООН против дискриминации в олимпийском движении.

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже предметно даже не обсуждалось", – сказал Бах.

"Поэтому ваше письмо… вашим коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как как минимум, крайне прискорбно. Каждый НОК обязан... соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии", – говорится в тексте письма.

В прошлом месяце МОК объявил , что спортсменам из РФ и РБ может быть разрешено пытаться пробиться на ОИ-2024 через азиатскую квалификацию и соревноваться в нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

В совместном заявлении украинские спортсмены заявили, что не могут согласиться с попытками МОК "объединить весь мир в мирном соревновании" путем возвращения российских и белорусских спортсменов в олимпийское движение.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что немыслимо, чтобы российские спортсмены маршировали в составе делегации, пока "на Украину все еще сыплются бомбы".

Организаторы Олимпиады в Париже заявили , что будут соблюдать решение МОК по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх, а олимпийские органы и законодатели в северных и балтийских регионах поддержали Украину.

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