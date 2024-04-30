Где сейчас и как выглядят сыновья Ирины Билык, между которыми 16 лет разницы в возрасте. Фото

Легендарная певица, которую еще называют украинской Мадонной, Ирина Билык – мама двух сыновей: 24-летнего Глеба Оверчука и 8-летнего Табиза Ахмадова. Разница в возрасте ребят достигает 16 лет, но живут они отдельно – старший сын за границей, младший – с мамой.

И хотя Глеб сейчас не проживает в Украине, а в Испании, он активно поддерживает украинцев, ежедневно распространяет по несколько сборов и ходит на митинги. В Instagram Ирины Билык его практически не найти, последнее фото со старшим ребенком было датировано аж декабрем 2020 года, когда Табиз отпраздновал свой первый юбилей.

Глеб активно занимается музыкой. Его аккаунт в Instagram заполнен фотографиями из рок-выступлений, где играет то на барабанах, то на гитаре. Более того, сам парень имеет соответствующую внешность. Юноша отрастил длинные волосы, имеет худощавое телосложение и несколько татуировок.

Соцсети он ведет в готическом стиле, что иногда может показаться депрессивным. Однако чуть ли не на половине всех фото, опубликованных на странице с начала 2024 года, можно увидеть его девушку Карлу, у которой на странице парень любезно подписан как "Глібінчик".

В 2021 году Глеб уже имел 5-летние отношения с крымчанкой Алисой. Как он рассказывал в интервью JetSetter, они уже были женихом и невестой, а предложение он сделал во время поездки в Японию.

Как уже отмечалось, Глеб активно поддерживает украинцев за границей и часто ходит на проукраинские митинги. Россиян он называет "ошибкой планеты" и призывает сражаться против них.

"Уже 700+ дней ошибка планеты под названием россияне атакуют украинский народ и продолжают разрушать и уносить жизни людей, которые хотели радостно жить рядом со своими близкими и друзьями. Хотели строить свое будущее и заботиться о своем окружении. Однако каждое сообщение о закрытом сборе или уничтоженной технике оккупанта вызывает улыбку и мотивацию работать", – написал он в одном из своих постов.

У Глеба и Табиза – разные родители. В 1998 году Ирина Билык встречалась с манекенщиком Андреем Оверчуком, от которого родила первенца. Однако их гражданский брак продлился недолго – до 2001 года. Младшего – Табиза – родила в 2015 году суррогатная мать, а отцом стал пятый избранник (и первый официальный муж) российский фотограф Аслан Ахмадов. Но недолго музыка играла, и с началом полномасштабной войны он остался в России и продолжил там работать. Это разочаровало певицу – и она расторгла брачный контракт.

Сейчас 8-летний Табиз живет с мамой, но звезда не так часто показывает его в соцсетях, как раньше. Стоит отметить, что раньше ребенок имел отдельную страницу в Instagram, но сейчас ее просто не существует.

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