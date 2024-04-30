Работали на ГРУ: бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии – расследование

К серии взрывов и отравлений в Европе могут быть причастны русские шпионы-нелегалы Николай и Елена Шапошниковы. Они обманом получили гражданство, осели в Чехии под видом политических эмигрантов и, несмотря на скромный доход, вели жизнь миллионеров – к примеру, купили шикарную виллу в Греции, которая использовалась сотрудниками ГРУ РФ как явочная квартира.

Деятельностью семьи уже занимаются чешские следователи. Впрочем, после начала процесса Николай в феврале 2024 года внезапно умер от сердечного приступа. Проект The Insider не исключает, что в ожидании ареста мужчина стал злоупотреблять алкоголем. А Елена остается на свободе в Греции и продолжает настаивать на том, что ее "преследуют" из-за ее русских корней. Афинам вскоре предстоит принять решение о том, будет ли женщина экстрадирована на территорию Чехии.

Как Шапошниковы попали за границу

На первый взгляд, у Шапошников история обычной советской семьи. Николай Шапошников родился в 1961 году в Северодвинске (РФ) в семье военных инженеров, пошел по стопам родителей и окончил инженерный факультет Бакинского военного командного училища, был назначен командиром мотострелковой роты, женился, три года (1983–1986) воевал в Афганистане. В 1985-м он развелся и сразу же женился на Елене из Киева, которая тогда работала в Бакинском физическом институте. Она дочка советского офицера, для нее этот брак тоже стал вторым. От первых законных отношений у женщины остался сын Павел. В следующем году у Николая и Елены родилась дочь Валерия.

В 1987 году Шапошников был направлен в Чехословакию на службу командиром мотострелковой роты в Елсаве (Словакия). В 1989-м он был исключен из КПСС, обвинялся в "неоднократных хищениях бензина и аккумуляторов из армии". Был ли этот факт настоящем или надуманным, неизвестно, однако чуть позже он очень пригодился мужчине. В 1990-м военная карьера Шапошникова закончилась, по крайней мере на бумаге, якобы из-за состояния здоровья. Экс-военного направили резервистом в Киев, где проживала семья его жены.

Менее чем через год, сразу после выхода советских войск из страны, Шапошников вернулся в Чехословакию, где явился в полицейский участок города Зволен и попросил политического убежища. Исключение из Коммунистической партии СССР он выдал за доказательство "диссидентства". Статус политэмигранта ему предоставили в августе 1991 года. Через несколько месяцев к Шапошникову присоединились его жена Елена и двое маленьких детей – они также получили политубежище (в 1992 году).

После того как Чехия мирно отделилась от Словакии и стала независимым государством, семья самозванных диссидентов сразу же подала заявление на гражданство. Уже на этом этапе они врали.

"Шапошников лгал, что родился в семье чиновников, скрыл службу в Афганистане. Он также предъявил поддельное свидетельство о рождении сына своей жены Елены от первого брака, выдав себя за его отца. Елена же солгала, что сдала свой украинский паспорт после получения убежища в 1992 году, на самом деле она продолжала использовать его для поездок в Россию и Украину (хотя утверждала, что там ее могут преследовать по политическим причинам)", – отметили расследователи. Кстати, позже у женщины появился также паспорт РФ с серийным номерном, который связывают с ГРУ.

В 1999-м Николай после нескольких отказов все же стал гражданином Чехии. А его жена – в 2004 году (после явного вмешательства Станислава Гросса, на тот момент министра внутренних дел, прославившегося своей коррупцией). Сотрудник иммиграционной службы, работавший над ее делом, приложил к нему рукописную заметку: "В ходе ведения этого дела постоянно появляются различные люди, пытающиеся вмешаться для достижения положительного результата".

Связь Шапошниковых с российской воинской частью 29155 ГРУ

Глава семейства в начале 2000-х годов устроился в группу Imex, которая занималась торговлей оружия, а в 2014 году "подтянул" в эту компанию и двух своих детей.

Жена Шапошникова официально вела собственный бизнес по импорту чугуна. Однако, как позже выяснилось в ходе полицейского расследования, она была полностью вовлечена в деятельность Imex. Более того, Елена активно руководила действиями своего мужа в прямой координации с главой воинской части 29155 ГРУ генералом Андреем Аверьяновым.

Официальные доходы семьи не соответствовали их образу жизни. Например, Шапошниковы скупали недвижимость в Чехии и Греции. Чешские следователи в своем расследовании отметили: "В некоторых случаях их официальный доход не мог покрыть даже месячный счет за телефон".

В 2009-м семья шпионов купила большую виллу "Елена" на полуострове Халкидики в Греции. Позже следователям Елена Шапошникова утверждала, что в этом ей помогли родители. Но это "было бы сложновато для семидесятилетней пары, живущей в Киеве на пенсии менее 300 долларов в месяц", указал The Insider.

Шапошниковы переехала на виллу "Елена" в 2010-м и с тех пор посещали Чехию лишь изредка.

Журналисты-расследователи считают, что в этот дом регулярно ездили члены подразделения 29155 ГРУ РФ. А сами Шапошниковы собирали для России информацию о военных поставках и помогали устраивать диверсии, такие как взрывы складов боеприпасов в Чехии и Болгарии и отравление болгарского оружейника Емельяна Гебрева.

С командиром в/ч 29155 генералом Аверьяновым шпионка поддерживала регулярную связь по электронной почте. Во время своих выездов за границу он, вероятно, не единожды оставался на вилле "Елена". Туда же прилетали, по крайней мере, еще четыре члена в/ч 29155.

Сведения, которые семья собирала для РФ, агрессор использовал для диверсионных операций.

К примеру, в 2013 году Шапошникова передала Аверьянову информацию о запланированных поставках во Вьетнам понтонных мостов и КрАЗов для вьетнамского министерства обороны. Чем сделка не понравилась ГРУ, неясно, но 17 декабря судно, вскоре после отправления из болгарского порта, отключило транспондер и бесследно исчезло. Это событие сорвало будущие поставки.

А в 2014-м Шапошниковы организовали доступ для Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (известных в России как любители шпилей Боширов и Петров), чтобы те с поддельными паспортами на имена "Руслан Табаров" и "Николай Попа" могли посетить их склад во Врбетице. В день их появления на складе № 12 произошел мощный взрыв, погибли два сотрудника компании.

На допросах Шапошниковы оправдывались, что все их связи с членами подразделения 29155 были "личными" или обусловлены законными деловыми интересами Imex. Пара постоянно меняла или дополняла свои показания.

Более того, супруги обвинили чешские власти в "политическом преследовании" из-за их российского происхождения.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно полиция Саксонии задержала помощника депутата Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" по обвинению в шпионаже в пользу Китая. В его жилище провели обыск.

– Также в ФРГ задержали двух российских агентов, которые шпионили за военными объектами США и готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставок помощи Украине

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