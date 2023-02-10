''Поляков забудут как нацию'': чемпион ОИ из РФ заявил о вечной верности россиян ''государству и правительству''

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признался в верности российским властям всех спортсменов и граждан страны-агрессора. Он также пренебрежительно высказался в адрес министра спорта Польши Камиля Бортничука, который предложил вариант с допуском атлетов из РФ к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной беженцев.

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Об этом Тихонов, известный своими фашистскими взглядами, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший биатлонист выразил уверенность в том, что нынешние польские власти скоро окажутся в немилости своего народа. Он фактически возгордился тем, что в России отсутствуют демократические выборы и сменяемость власти.

"Я могу сказать только одно: этого министра спорта, президента Польши Анджея Дуду и их народ скоро начнут презирать. Они не понимают, что это поляки могут изменять своему государству и правительству, а русские – никогда! Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что скоро все изменится: поляков забудут как нацию. Торгаши! Спекулянты!" – заявил Тихонов.

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