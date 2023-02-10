''Чтобы мы протрезвели'': комментатор из РФ объяснил, почему России не должно быть на Олимпиаде-2024

Спортсменов олимпийской сборной России нельзя считать нейтральными, так как большинство из них состоят в Министерстве обороны и армии. Этот факт нельзя не учитывать при рассмотрении вопроса о допуске представителей страны-агрессора к Играм 2024 года в Париже.

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Об этом в интервью изданию BILD выразил известный российский комментатор Кирилл Набутов. Журналист, который активно выступает против войны в Украине, напомнил, что на Олимпиаде-2022 в Пекине медали для России завоевывали именно кадровые военные, а в нашей стране погибают десятки спортсменов.

"Как отнестись к тому факту, что в сборной России больше половины – военные? Они зарплаты получают как военные. На Олимпиаде-2022 в Пекине, которая закончилась за два дня до начала украинской катастрофы, три четверти всех российских медалей завоевали люди в погонах. Можно ли считать таких спортсменов нейтральными? Формально спортсмены не виноваты, они же не стреляют. С другой стороны они выходят на кошмарный митинг в Лужниках. Когда я это вижу, думаю, что может действительно, чтобы мы чуть-чуть все протрезвели, сейчас правы те, кто говорит, что Россию нельзя допускать к Олимпийским играм. Сейчас идет война. Гибнут десятки украинских спортсменов", – сказал Набутов.

Напомним, в январе МОК объявил, что спортсменам из РФ и РБ могут разрешить пытаться пробиться на ОИ-2024 через азиатскую квалификацию и соревноваться в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Наша страна приняла решение бойкотировать соревнования. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах резко ответил Украине на угрозы бойкота Олимпиады-2024. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда примут решение об участии россиян на Играх в Париже.

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