Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка пришла в восторг от ответа президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Украины из-за угроз бойкотировать ОИ-2024. Уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) цинично назвала слова функционера, пригрозившего наказанием нашей стране, адекватным мнением и повторила нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики.

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Об этом Навка написала на своей странице в социальной сети Instagram. Предательница Украины, которая позировала для фото с оружием НАТО в руках, высказалась о "традиционных ценностях", а также назвала войну политикой, которая не касается спортсменов. Она не упомянула о том, что многие атлеты из РФ состоят в российской армии и поддерживают диктатора Владимира Путина.

"Прочитала в новостях ответ главы МОК Томаса Баха на письмо министра спорта Украины Гутцайта. Наконец‑то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?! Спорт остается спортом, политика – политикой, и каждый будет заниматься своим делом?! Мужские дисциплины будут мужскими, женские – женскими?! Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и т. д. Нормальное, логическое мышление и подход вернутся туда, где они и должны быть?! Кто за?" – обратилась к подписчикам Навка.

Напомним, в январе МОК объявил, что спортсменам из РФ и РБ могут разрешить пытаться пробиться на ОИ-2024 через азиатскую квалификацию и соревноваться в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Наша страна приняла решение бойкотировать соревнования. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

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