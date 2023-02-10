''От новости пахнет перегаром'': Захарову высмеяли после слов о ''нарушении международного права'' из-за ОИ-2024

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала посмешищем в сети после того, как нелепо осудила призывы не допустить участия спортсменов из страны-агресора к Олимпиаде-2024. Она назвала подобные высказывания "грубым нарушением общепризнанных норм международного права", а болельщики ей напомнили о войне в Украине и обстрелах мирных городов.

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"Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых русофобски настроенных стран как настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение. Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества", – заявила Захарова в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru посмеялись над словами представительницы российского МИД. Они посоветовали Захаровой оглянуться на происходящее вокруг и завязать с алкоголем.

"Мы имеем дело с обезумевшей от крови гиеной, занимающейся уже не перекрыто международным терроризмом", "Уже от этой новости пахнет перегаром", "О, спасибо Маньке, напомнила, что сегодня уже пятница", "Все это говорится в день очередного ракетного обстрела соседней страны. И откуда же в мире столько русофобии?!", "Интересно, а потом русофобы поведут спортсменов вне политики на грядущие концерты в Лужники?", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска России. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала эти слова функционера "голосом разума".

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