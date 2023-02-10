США, Германия и еще более 30 стран выступили против допуска России на Олимпиаду-2024

Коалиция из 35 стран потребует отстранения российских и беларуских спортсменов от Олимпийский игр 2024 года. При этом члены объединения, в которое, в частности, вошли США, Германия и Австралия, единодушны в том, что бойкот соревнований в Париже на сегодняшний день рассматриваться не должен.

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Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене, пишет информационное агентство Reuters. По ее словам, этот шаг призван усилить давление на Международный олимпийский комитет (МОК), который всячески старается восстановить страны-агрессоры в правах.

"Мы движемся в том направлении, что нам не нужен бойкот, потому что все страны в этом единодушны", – сказала литовская чиновница по итогам онлайн-встречи министров спорта 35 стран. Она подчеркнула, что в условиях войны в Украине невозможно вести речь о нейтралитете для россиян и беларусов.

В то же время глава польского спорта Камиль Бортничук оценил вероятность бойкота Игр. "Сегодня не время об этом говорить", – сказал он.

Напомним, в январе МОК объявил, что спортсменам из РФ и РБ могут разрешить пытаться пробиться на ОИ-2024 через азиатскую квалификацию и соревноваться в нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска России. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала эти слова функционера "голосом разума".

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