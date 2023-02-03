Бойкот Олимпиады-2024 из-за России: Украина приняла окончательное решение

Украина будет бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к главному летнему старту четырехлетия спортсменов из России и Беларуси. При этом этот шаг руководители национальных федераций нашей страны назвали крайней мерой.

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Соответствующее решение было принято на исполкоме Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. За бойкот проголосовали 109 членов исполкома, а еще трое воздержались, передает "Суспильне". Отмечается, что НОК провел консультации с федерациями различных видов спорта, дабы сформировать общую позицию.

Также НОК готовит обращения к международным партнером относительно невозможности участия представителей стран-агрессоров на Олимпиаде. "Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера – бойкот Олимпийских игр. Хочу, чтобы все это услышали", – прокомментировал глава НОК и министр спорта страны Вадим Гутцайт.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК скорректировал свое заявление о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже. При этом в США поддержали идею участия спортсменов из стран-агрессоров на ОИ.

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