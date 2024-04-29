Больше всего в мордоре воруют, конечно, во власти, в армии или в строительстве. И если в этих условиях арестовывают того, кто от власти руководит, среди прочего, именно строительством, ещё и именно в армии, причём в то время, когда ей дают всё, чего она пожелает, причём ещё и на посту заместителя министра, имеющего при этом звание, соответствующее генералу армии, по статье, начинающейся с 1 миллиона российских рублей, то есть примерно с 11 тысяч долларов, это приблизительно то же самое, как если бы сталин во время войны приказал арестовать жукова за то, что он украл шоколадку, на 15 лет.

Понятно, это не за взятку, которые ТАМ берут все, а за измену. Но не является понятным, почему СМИ говорят только о ЦРУ. Да, конечно, ЦРУ это "номер раз". Но разве нет и других? Я, например, обиделся за MI6: почему этот вариант никто не рассматривает?

То, что американцы всё знают обо всех разговорах в кремле, вовсе не означает, что они это знают от своих. Британцы, к примеру, им бы тоже рассказали в рамках информационного обмена.

Часто у нас говорят о разведке Эстонии. Не уверен, что она получает информацию именно от американцев.

Мы слишком привыкли к тому, что всё знает, всё может и всё решает лишь Америка. Не стоит обижать Европу. Это касается не только разведки. Ибо когда мы полагаемся лишь на Штаты, они к этому привыкают — и Европа тоже. Не ЦРУ, а ЦРУ или, к примеру, МИ6. Не США, а США или Европа.

Будем все её уважать — она и действовать будет иначе.