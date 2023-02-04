Союзники Украины выступили против бойкота Олимпиады-2024

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Чехии и Эстонии сообщили, что не будут рассматривать возможность бойкота Олимпиады в Париже, если на Игры-2024 допустят российских и белорусских спортсменов. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором объявил, что готов вернуть РФ и РБ на международные старты.

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"О бойкоте для нас не может быть и речи, потому что мы не будем наказывать чешских спортсменов за российскую агрессию. Мы принесли извинения спортсменам за бойкот Игр 1984 года в Лос-Анджелесе и не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи", — цитирует Ceska televize НОК Чехии.

При этом руководство чешского НОК уточни, что поддерживает действующие санкции за агрессию в Украине, из-за которых по рекомендации МОК российские и белорусские спортсмены по большинству видов спорта не могут выступать на международных мероприятиях.

В любом случае сборная Чехии планирует поехать на следующие Летние игры.

"Мы отправим чешскую сборную на Олимпийские игры, потому что это наш долг согласно Олимпийской хартии", — добавила позже Барбора Жеханова, директор по коммуникациям НОК.

Александр Климент, член исполкома НОК Чехии, добавил, что в Олимпийской хартии прямо не прописана "обязанность" отправлять спортсменов на Игры, и персонально каждый чешский спортсмен может выразить свою позицию, как посчитает нужно.

"Это не обязательство, а роль данного олимпийского комитета. И спортсмены не обязаны там стартовать. Если кто-то решит — будь то спортсмен или член команды, — что он не хочет выступать на Олимпийских играх или участвовать в них, это будет его свободное решение", — сказал Климент.

Президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Серумаа также сообщил, что его страна не будет бойкотировать Олимпиаду в следующем году в Париже. В тоже время чиновник назвал потенциальное участие российских спортсменов "абсурдным", пока Украина остается опустошенной войной.

Прибалтийское государство является одной из европейских стран, критикующих решение МОК рассмотреть участие россиян и белорусов на Олимпийских играх-2024.

Сыырумаа заявил, что "бойкоты никогда ни к чему не приводили", несмотря на опасения, что российские спортсмены будут использоваться президентом страны Владимиром Путиным в качестве инструмента пропаганды.

"Мы склонны предполагать, что некоторые российские спортсмены под нейтральным флагом на самом деле участвуют в пропаганде. Пусть это будет предупреждением для этих Игр. Не будем забывать, что практически большинство российских спортсменов, которые доберутся до пьедестала, — военные и за победу получают военные награды. Это абсурдная ситуация. Предпочтительнее, чтобы многие из них не выступалим", - цитирует Сыырумаа insidethegames.biz.

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