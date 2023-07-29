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Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
4,3 т.
Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

После скандала с украинской саблисткой Ольгой Харлан, Международная федерация фехтования (FIE) отменила обязательное рукопожатие после поединка. Как сообщает La Repubblica, на конференции FIE в четверг были изменены правила фехтования.

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Традиционный ритуал в конце матча с физическим контактом между атлетами, заменят приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским, даже если они соревнуются как нейтральные спортсмены, утверждает итальянское СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

Народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и FIE было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке Анне Смирновой.

Ольга Харлан

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

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