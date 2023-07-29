Из-за Харлан международная федерация изменила правила фехтования

После скандала с украинской саблисткой Ольгой Харлан, Международная федерация фехтования (FIE) отменила обязательное рукопожатие после поединка. Как сообщает La Repubblica, на конференции FIE в четверг были изменены правила фехтования.

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Традиционный ритуал в конце матча с физическим контактом между атлетами, заменят приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским, даже если они соревнуются как нейтральные спортсмены, утверждает итальянское СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и FIE было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке Анне Смирновой.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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