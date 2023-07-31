Харлан призналась, что сказала россиянке после боя на чемпионате мира

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан честно заявила россиянке Анне Смирновой, что отказывается от рукопожатия после боя на чемпионате мира-2023. Наша соотечественница отметила, что поступила профессионально и ничего грубого сопернице из страны-агрессорки не говорила.

Видео дня

Об этом Харлан заявила в интервью порталу Tribuna.com. 32-летняя уроженка Николаева добавила, что полностью согласилась со своим отстранением от мирового первенства. Ольга отметила, что сразу предупредила организаторов ЧМ в Милане, что не станет подавать руку сопернице.

"Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: "О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое". Нет. В первую очередь я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: "Я не пожму тебе руку". Конечно, я согласилась с этой дисквалификацией. У меня был выбор: или мне дисквалификация – черная карточка, или я пожимаю руку. Я сказала, что пожимать руку не буду ни в коем случае, что я могу сделать это саблями, как это было при ковиде. Все", – сказала Харлан.

Напомним, Ольга отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после матча 1/32 финала ЧМ. Это взбесило соперницу украинки, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, после общественного резонанса международная федерация отменила дисквалификацию Ольги Харлан на чемпионата, а также внесла изменения в правила проведения боев. Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу преступницей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!