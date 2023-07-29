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"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
1,4 т.
'Россиян изощренно унизили'. Решения МОК и FIE по Харлан 'порвали' z-патриотов

Решение исполкома Международной федерации фехтования (FIE) остановить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и допустить ее к командному турниру на чемпионате мира-2023 в Милане вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. "Патриотов" РФ просто порвало от бессильной злобы и зависти.

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"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Добавило масла в огонь "пожара" в комментариях и сенсационный поступок Международного олимпийского комитета (МОК), который дал персональную квоту Харлан на Олимпиаду-2024.

"Вот для этого наши спортсмены непременно хотят участвовать в под нейтральным флагом? А не подумали, что те кто поедут, будут вот так изощренно унижены. Помимо подписания всех бумаг, потом на весь мир 45!!! минут ждать украинку для рукопожатия?! Кто их допустил туда, если они сами не понимают, что сейчас не время?!" – возмущаются юзеры.

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Фанаты из РФ называют сложившуюся ситуацию позором, а МОК и Баха обзывают "шапито".

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов
"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Также очень расстроились и пропагандисты из "РИА Новости".

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023.

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

"Россиян изощренно унизили". Решения МОК и FIE по Харлан "порвали" z-патриотов

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