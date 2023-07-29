Решение исполкома Международной федерации фехтования (FIE) остановить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и допустить ее к командному турниру на чемпионате мира-2023 в Милане вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. "Патриотов" РФ просто порвало от бессильной злобы и зависти.

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Добавило масла в огонь "пожара" в комментариях и сенсационный поступок Международного олимпийского комитета (МОК), который дал персональную квоту Харлан на Олимпиаду-2024.

"Вот для этого наши спортсмены непременно хотят участвовать в под нейтральным флагом? А не подумали, что те кто поедут, будут вот так изощренно унижены. Помимо подписания всех бумаг, потом на весь мир 45!!! минут ждать украинку для рукопожатия?! Кто их допустил туда, если они сами не понимают, что сейчас не время?!" – возмущаются юзеры.

Фанаты из РФ называют сложившуюся ситуацию позором, а МОК и Баха обзывают "шапито".

Также очень расстроились и пропагандисты из "РИА Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

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