Чемпионка мира из РФ обозвала Харлан преступницей за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в исключительном отношении к украинским спортсменам. Бывшую легкоатлетку возмутил допуск фехтовальщицы Ольги Харлан к Играм-2024 в Париже.

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Об этом Чен заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница мирового первенства Барселоны-95 назвала Харлан преступницей за отказ пожимать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой на ЧМ-2023 в Милане, а решение МОК о выделении Ольге дополнительной квоты на ОИ-2024 проявлением бессилия.

"Харлан не имела права поднимать саблю выше пола, когда не идет соревнование. Потому что это – открытая угроза. В нашей федерации должны были понимать, что будут провокации. Пройдет время, и все встанет на свои места. И эти факты, которые зафиксированы юридически и визуально, будут против них. Украинские спортсмены привыкают к полнейшей безнаказанности. Они могут делать всё что хотят. Когда всё прекратится, для них это станет большой проблемой. А Томас Бах своим письмом полностью расписался в своем полном бессилии. Тем более это его вид спорта. Он знает, что украинка совершила преступление", – сказала Чен.

Напомним, Смирнова после матча 1/32 финала ЧМ и отказа Харлан подавать ей руку устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинку, однако на следующий же день дисквалификацию приостановила. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение МОК и FIE в отношении Ольги Харлан вызвало настоящую истерику в России. А чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан.

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