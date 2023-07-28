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"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
5,6 т.
'Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную': чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян не смогла стерпеть того факта, что Ольге Харлан выделили специальную квоту на Игры-2024 в Париже. Россиянка пришла в ярость из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) и буквально принялась плеваться желчью в адрес украинской саблистки, которая была несправедливо дисквалифицирована на чемпионате мира.

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В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Егорян в припадке назвала Харлан псевдопатриоткой Украины и обвинила ее в том, что Ольга действует в корыстных целях. Представительница страны-агрессорки выразила абсурдное мнение о том, что украинка попала на Игры в Париже, "ничего для этого не делая".

"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

"Харлан пиарится, как может, максимально строит из себя бедную и несчастную. Круто, она молодец, добилась того, что поедет на Олимпиаду, ничего для этого не делая. Думаю, что она этого и добивалась, набивается известность и популярность благодаря этой ситуации. Псевдопатриотка, которая живет в Италии. У нас, если дело касается Харлан, то никаких принципов нет. А если российских спортсменов, то по‑другому", – сказала Егорян.

"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024
"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Напомним, Харлан отказалась приветствовать Анну Смирнову в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом стоит подчеркнуть, что представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024
"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Харлан была дисквалифицирована на ЧМ, одна уже 28 июля ее наказание было аннулировано. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

"Псевдопатриотка. Строит из себя несчастную": чемпионка ОИ из РФ изошла желчью из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

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