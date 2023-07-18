Перед реваншем с Усиком: Джошуа назвал самую ужасную ошибку в карьере

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) признался, что совершил самую жуткую ошибку в карьере накануне реванша с Александром Усиком (20-0, 13 КО). По словам британского боксера, он пригласил в свой тренировочный лагерь много специалистов по отдельным направлениям, что стало настоящим кошмаром.

Видео дня

Об этом Джошуа рассказал в интервью YouTube-каналу Antoine Speaks, пишет портал Boxing Social. Уроженец Уотфорда отметил, что в итоге не смог достичь прогресса ни в одном из компонентов, а затем проиграл украинскому чемпиону в августе минувшего года раздельным решением судей.

"Я видел, как другие боксеры уклонялись головой, контратаковали и наносили комбинации из 15 ударов. Я подумал, что мне нужно кое-что из этого. Одного человека я нанял, чтобы он помог мне с подвижностью, второй – с защитой, третий – с ударной техникой. Так я создал команду. На самом деле это было самое ужасное, что произошло в моей карьере. Бокс – это просто, когда ты получаешь правильную информацию от правильного человека", – сказал Джошуа.

Напомним, 12 августа Джошуа выйдет на второй бой с соотечественником Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО). В свою очередь, Усик проведет обязательную защиту против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве 26 августа.

В случае победы над британцем Александр, который кардинально сменил имидж, надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь, Усик резко обратился к Тайсону Фьюри, послав его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!