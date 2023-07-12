"Пусть идет в задницу": Усик резко ответил Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) гневно отозвался о британце Тайсоне Фьюри (33-0-1, 24 КО), который всячески затягивает очный бой боксеров. В частности, украинец напомнил об условиях, которые Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, выдвигал для поединка 29 апреля.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. Он фактически обвинил Фьюри в том, что тот избегает супербоя за звание абсолютного чемпиона мира, а также отметил, что сейчас сосредоточен на своем поединке против обязательного претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Было много болтовни со стороны Тайсона Фьюри, много неопределенностей и поиск каких-то непонятных факторов. Матч-реванш, распределение гонорара 70% на 30%, потом еще что-то... Я понимаю так: если мы хотим боксировать друг с другом, нам просто нужно подписать контракт, и все. Если он действительно такой крутой, как говорит, он может просто выйти, подписать контракт и побить меня. Я готов. Но мы сейчас не будем о нем говорить. Пусть он идет в задницу", – сказал Усик.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся 26 августа во Вроцлаве. В случае победы украинец надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри, который накануне объявил о бое с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 2 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Позже промоутер Фрэнк Уоррен объявил о том, что Тайсон не будет драться с Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года. Это решение Цыганского короля шокировало бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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