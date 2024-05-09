Бумажная одежда, вонючие фильмы и летающие тарелки. Топ-10 самых удивительных технологий, так и не заработавших

Удивительные идеи и причудливые кампании являются двигателем научных открытий. Но на каждый успех приходится ряд неудач.

Эти изобретения могли бы стать очередным большим событием, но что-то пошло не так – из-за недостатка везения или понимания, чего хотят потребители. Life Science обнародует именно такой рейтинг технологий со знаком минус: возможно, для них тоже поступит свое время, но это наверняка не сейчас.

Bluetooth-маска для лица

Несколько лет назад на защитных масках можно было разбогатеть. Несколько компаний решили, что будущее за Bluetooth-масками, позволяющими принимать звонки, слушать музыку и оставаться в безопасности от инфекции. Zephyr от Razer является, пожалуй, самым известным примером в комплекте с RGB-подсветкой, динамиками и сменными фильтрами, и все это за 99 долларов. Но все Bluetooth-маски для лица уже давно исчезли из продажи.

Гироборды "настоящие"

Около десяти лет назад "летающий" гироборд можно было купить от компаний ARCA Space и Hendo. Но чрезмерная цена в сочетании с чрезмерной аварийностью делает это развлечение доступным только единицам. Людям нравится идея настоящего гироборда – особенно выросшим на фильме "Назад в будущее". Но когда реальность – это несколько минут полета и измеряемые пятизначными цифрами затраты, гироборды остаются скорее McGrounded, чем McFly.

Переводчик языка кошек

В 2003 году японская фирма выпустила Meowlingual – устройство-переводчик для кошек. Надо было наводить его на морду кота и дать ему послушать звуки, которые он издает. Устройство показывает на экране текущее настроение домашнего питомца с помощью короткой фразы (например, "Я голоден").

А вот и научное объяснение: устройство использует "технологию анализа голосовых оттисков, разработанную в величайшей Японской акустической лаборатории в Токио", согласно статье в газете The Guardian. Meowlingual поступил в продажу в США и Японии по цене около $75, но, к сожалению, больше не доступен.

Моноколесо

Зачем ехать на колесе, если можно сидеть внутри него? При этом использовать двигатель, похожий на мотоциклетный, который может вращать колесо вокруг и везти вас со скоростью до 98 километров в час, что является нынешним мировым рекордом. Впрочем, управление и торможение является сложной задачей. Тем не менее с момента создания первого образца в 1869 году эта идея постоянно увлекала воображение людей. Хотя больше для развлечения и пафоса, чем в качестве жизнеспособного средства передвижения.

AR-очки

Речь идет не о "умных" очках разработки Ray-Ban и Amazon. Это о настоящих очках дополненной реальности, которые накладывают изображение на зрение, – чтобы подсказать направление или рассказать все о туристической достопримечательности, на которую вы смотрите. Как показал печально известный крах Google Glass, люди не любят, когда на них таращатся камеры, а пользователям очков не нравится ужасное время автономной работы в сочетании с громоздким, безобразным дизайном.

Пахучие фильмы

Когда телевизоры начали появляться в американских домах, киностудии поняли, что им нужно принять меры, чтобы возобновить падение посещаемости кинотеатров. Кого-то осенило: пахучие фильмы!

Основная идея заключалась в том, чтобы в кинотеатре распространялся запах, поддерживаемый вентиляторами и соответствующий действию на экране. Когда Smell-O-Vision дебютировала в фильме 1960 года "Аромат тайны", зрители ощущали 30 таких запахов, которые также послужили подсказками (убийца пользовался характерным одеколоном). Но установка системы в кинотеатрах стоила дорого, технология была ненадежной, а запахи оставались еще долго после окончания сеанса.

3D телевизор

Яркий пример технологии, отчаянно ищет рынок сбыта, а не решает проблему. 3D-телевизоры были любимцами производителей, но встречены безразличием покупателей. Почему? Потому что количество великолепных 3D-фильмов можно пересчитать по пальцам, и потому что люди смотрят телевизор, чтобы расслабиться, а не для того, чтобы завершить день с головной болью.

Технология существует – Джон Логи Берд впервые продемонстрировал стереоскопические телевизоры еще в 1928 году – но даже когда LG, Samsung и Sony заполонили технологическую выставку CES 3D-телевизорами в 2010 году, продажи провалились. Пора признать, что 3D-телевизоры никогда не дождутся своего времени.

Летающие тарелки

Научная фантастика издавна вдохновляла реальные технологии и легко понять, на каких фильмах вырос британский дизайнер Джон Вест. В 1975 году он создал настоящую летающую тарелку с гелием для подъемной силы и набором пропеллеров, чтобы толкать свое изобретение в нужном направлении.

К сожалению, Вест так и не получил финансирования, чтобы превратить свой радиоуправляемый прототип диаметром 9 метров в производственную модель длиной 61 метр, который, по его мнению, мог бы перевозить 10-тонный груз на расстояние 1600 км со скоростью 160 километров в час. Но можно увидеть прототип в действии на YouTube.

Бумажная одежда

Идея бумажной одежды уходит своими корнями в Китай второго века и японских камико, которые были популярны с X века вплоть до XIX. Но именно Америка 60-х годов перезагрузила эту концепцию, достигнув пика с появлением платья-супницы в стиле Уорхола в 1967 году. Бумажная одежда даже появилась на британских телеэкранах в 1965 году, когда научная программа "Завтрашний мир" рассказывала зрителям, что "завтрашняя девушка" будет носить бумажную рубашку, которая "идеально подходит для записи цифр". Почему эта идея ушла в небытие, остается загадкой.

Дирижабль

Когда дирижабли, в том числе немецкие цеппелины, боролись с самолетами за первенство. В отличие от ранних самолетов они могли пересекать океаны без остановок для дозаправки, а пассажиры наслаждались мягким, почти бесшумным полетом.

К сожалению, поскольку большинство дирижаблей использовали водород, а не гораздо менее распространенный гелий, они имели тенденцию к возгоранию – наиболее печально известным примером этого стала катастрофа "Гинденбурга" в 1937 году. Дирижабли до сих пор существуют, но не факт, что вам удастся долететь на них на значительное расстояние.

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