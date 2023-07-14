Усик резко сменил имидж перед боем с Дюбуа: как сейчас выглядит украинский чемпион мира

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) решил поэкспериментировать над своим внешнем видом перед боем с британцем Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КУО). Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве, а на кону будут стоять три пояса, которыми владеет наш соотечественник.

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Пока же боксеры принимают участие в различных медиаактивностях, рекламируя будущий бой. В частности, на пресс-конференции в Лондоне, которая прошла 13 июля, украинец предстал перед публикой в новом имидже. Александр коротко подстригся и выбрил казацкие усы.

Интересно, что всего лишь за несколько дней до этого во Вроцлаве Усик выглядел совершенно иначе – с густой шевелюрой и бородой.

Напомним, после пресс-конференции в Лондоне Александр вызвал на ринг звезду смешанных единоборств Конора МакГрегора, высмеивая бой Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. В случае победы над Дюбуа Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Фьюри.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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