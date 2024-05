Россия поддерживает свои военные кампании за счет снятия техники с хранения, а не производства: в ISW указали на важный нюанс

Страна-агрессор Россия в настоящее время поддерживает свои военные усилия в Украине основном за счет изъятия из хранилищ, а не производства новой военной техники и некоторых видов вооружения в больших масштабах. Даже несмотря на усилия по изготовлению современных машин, россияне не смогут мобилизовать свой оборонно-промышленный комплекс для пополнения этих запасов в течение многих лет.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Выводы аналитики сделали, основываясь в том числе на недавние спутниковые снимки истощенной российской военной техники и хранилищ оружия.

Фото накануне были опубликованы с акцентом на то, что запасы военных машин в России значительно сократились по сравнению с довоенным уровнем почти на 32% – с 15 152 в 2021 году до 10 389 по состоянию на май 2024-го.

Специалист по отслеживанию военных складов сказал, что Россия извлекла большую часть своих запасов многоцелевых боевых бронированных машин (ББМ) МТ-ЛБ, которые сократились с 2527 довоенных до оставшихся 922 единиц; гусеничных боевых машин пехоты (БМП) – с 637 до 244; бронетранспортеров (БТР-50) – со 125 до 52.

Также отмечалось, что у РФ больше нет на хранении новых моделей БТР-60, 70 и 80, а из довоенных запасов в 3313 единиц осталось только 2605 (вероятно, речь идет о машинах, находящихся на вооружении в настоящее время). По словам источников, Россия в настоящее время имеет в Украине 1000-2000 оставшихся у нее МТ-ЛБ.

Аккаунт в соцсети X (ранее Twitter), сославшись на спутниковые снимки от 27 мая 2020 года и 26 марта 2024-го, пришел к выводу, что Россия вытащила примерно 60% своих артиллерийских систем на неустановленную буксируемую артиллерийскую базу хранения, которая является одной из крупнейших в стране. Там сообщается, что около половины оставшихся на этой базе артсистем "непригодны к использованию из-за деградации за время хранения", а также потому, что многие из них представляют собой средства артиллерии времен Второй мировой войны, которые несовместимы с современными боеприпасами.

"Россия полагается на огромные запасы транспортных средств и другого оборудования советских времен для поддержания операций и компенсации потерь в Украине на уровне, намного превышающем тот, который может поддерживать ее нынешний оборонно-промышленный комплекс. РФ не сможет мобилизовать ОПК для пополнения этих запасов в течение многих лет", – считают в ISW.

Аналитический центр Британского международного института стратегических исследований (IISS) 12 февраля сообщал, что Россия, вероятно, будет способна поддерживать нынешние темпы потерь техники в Украине (более 3000 ББМ ежегодно) в течение как минимум двух-трех лет, главным образом, реактивируя технику со складов.

По оценкам IISS, страна-агрессор потеряла более 3000 ББМ в 2023 году и около 8000 с февраля 2022 года, а повторно смогла активировать около 1180 основных боевых танков и 2470 БМП/БТР, снятых с хранения в 2023 году.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в феврале отметил, что российский ОПК может производить 250-300 новых и модернизированных танков в год и столько же дополнительно ремонтировать.

"России, скорее всего, будет трудно обеспечить адекватное снабжение своих подразделений боевой техникой в ​​долгосрочной перспективе, не переводя экономику на рельсы военного времени – это шаг, которого глава РФ Путин до сих пор старался избежать", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение апреля российская армия ежедневно теряла в Украине около 900 военнослужащих. Однако британская разведка прогнозирует, что в мае-июне потери живой силы РФ возрастут, поскольку агрессор намерен активизировать наступательные операции.

