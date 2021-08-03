Фиаско Бех-Романчук и полуфинал в борьбе! Что происходит на Олимпиаде-2020: все подробности

Во вторник, 3 августа, Олимпиада в Токио продолжилась 12-м днем соревнований. Спортсмены ведут борьбу за 24 комплекта медалей, на четыре из которых претендуют украинцы.

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Украинцы Дмитрий Янчук и Павел Алтухов неудачно выступили в полуфинале на дистанции 1000 метров на каноэ-двойке, заняв последнее место. В финале "В", который носил исключительно формальный характер, наши соотечественники финишировали на пятой позиции из шести участников.

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Легкоатлеты Татьяна Мельник и Сергей Смелик не сумели преодолеть квалификацию в беге на 400 и 200 метров, соответственно.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук неудачно выступила в финале, сумев правильно исполнить только одну попытку из шести – в пяти случаях она заступила за ограничительную черту, из-за чего ее прыжки не были засчитаны. Ее лучший результат – 6,88 метра, что принесло ей пятую позицию. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала немка Малайка Михамбо (7,00 метров).

Украинские борцы Ирина Коляденко, Парвиз Насибов и Жан Беленюк отлично начали выступления на Олимпиаде в Токио. Коляденко начала выступления на стадии 1/8 финала и в эффектном стиле вышла в полуфинал. Сначала она положила на лопатки соперницу из Нигерии, а затем таким же способом прошла китаянку.

Насибов победил датчанина Фредрика Бьеррехуса со счетом 5:1, и в четвертьфинале встретится с представителем Олимпийского комитета России (ОКР) Артемом Сурковым.

Жан Беленюк, который является одним из фаворитов соревнований по греко-римской борьбе, взял реванш у серба Зураби Датунашвили (3:1) за поражение на чемпионате Европы в апреле.

Напомним, что на счету украинских спортсменов пять бронзовых и одна серебряная медаль. Третьи места на соревнованиях заняли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, теннисистка Элина Свитолина, а пловец Михаил Романчук финишировал третьим на дистанции 800 метров и вторым – на 1500 метрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа главным событием стало поражение крымчанина Ленура Темирова в бронзовом финале, а также яркое выступление Аллы Черкасовой, которая 3 августа побореться за "бронзу".