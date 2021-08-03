Украинцы феноменально стартовали на соревнованиях по борьбе, выйдя в три полуфинала ОИ-2020

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) и Парвиз Насибов (до 67 кг), а также представительница нашей страны в вольной борьбе Ирина Коляденко (до 62 кг) феноменально стартовали на Олимпиаде в Токио, выйдя в полуфинал соревнований. Все они начинали выступления со стадии 1/8 финала.

Наиболее ярко на турнире пока что выступает Коляденко. Она не лучшим образом провела первые минуты схватки против нигерийки Аминат Аденийи, позволив сопернице выполнить бросок и заработать четыре очка. Но украинка быстро перевернула ход событий, положив представительницу африканской страны на лопатки.

Таким же способом она разобралась и с китаянкой Лун Цзя, дожав спортсменку из Поднебесной на последних секундах первой половины. В полуфинале она встретится с Айсулуу Тинибековой из Киргистана.

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Насибов сначала победил датчанина Фредрика Бьеррехуса со счетом 5:1, а затем с большим трудом одолел вице-чемпиона мира 2019 года и победителя мирового первенства в 2018-м россиянина Артема Суркова. Каждый из борцов набрал по одному очку, но дальше прошел украинец, поскольку последним совершил результативное действие. Следующим его оппонентом станет египтянин Мохамед Эльсайед.

Беленюк также удачно начал соревнования в категории до 87 кг, взяв реванш у серба Зураби Датунашвили (3:1), который победил нашего соотечественника на пути к триумфу на чемпионате Европы-2021. В четвертьфинале Жан взял верх над алжирцем Баширом Сид Азаром, закончив схватку со счетом 1:1, но выиграв за счет того, что набрал очко последним.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа украинская представительница в вольной борьбе Алла Черкасова отлично выступила на соревнованиях и остановилась в шаге от финала за "золото". Ее поединок за "бронзу" состоится 3 августа.