Украинский борец Беленюк сенсационно проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сенсационно уступил сербу Зураби Датунашвили в четвертьфинале чемпионата Европы в весовой категории до 87 кг.

Титулованный лидер нашей национальной команды выиграл первый раунд, но проиграл второй. Схватка закончилась с общим счетом 1-1, но дальше прошел соперник украинца, поскольку набрал балл последним. В 1/8 финала турнира Беленюк легко разобрался со шведом Патриком Йоханссоном (7-1).

Другие наши соотечественники также выступили не лучшим образом. Михаил Ступин, который выступает в категории до 55 кг, в четвертьфинале уступил представителю Беларуси Артему Кацару (3-6). Александр Чернецкий (до 130 кг) проиграл турецкому борцу Ризе Каялпу в квалификации (1-10), а Александр Грушин (до 63 кг) – россиянину Жамболату Локяеву (1-5) в 1/8 финала.

Единственным представителем Украины в полуфинале стал Дмитрий Пишков, выступающий в категории до 77 кг. Он сломил сопротивление чеха Якуба Билеша (10-0) и россиянина Абуязида Манцигова (12-3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Беленюк и другой наш соотечественник Парвиз Насибов стали победителями Гран-при Zagreb Open-2021.