Украина взяла первое "серебро" Олимпиады-2020

Знаменитый украинский пловец Михаил Романчук стал вторым в заплыве на 1500 метров вольным стилем и завоевал для нашей страны первую серебренную медаль Олимпиады-2020. 24-летний уроженец Ривного проплыл дистанцию за 14:40,66.

Первым пришел к финишу спортсмен из США Роберт Финки. Третья строчка у немца Фориана Веллброка. Еще один украинец Сергей Фролов занял восьмое место.

Как и в полуфинале, Романчук решил не форсировать события со старта. Украинец оставался в тени оппонентов, а после 300 метров взвинтил темп и легко оказался среди лидеров.

Видео дня

После 700 метров Романчук, Веллброк и Финки уверенно возглавили пелотон. Тактическая борьба между соперниками завершилась победой американца, а Михаил на последних метрах выиграл первое для Украины "серебро" в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Романчука уже есть одна награда на Играх в Токио. Украинец стал третьим в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Тогда после выступления Михаил признался, что ему не удалось полностью реализовать себя в решающий момент.

Напомним, что в квалификации на этой дистанции Романчук установил новый олимпийский рекорд.

​Отметим, что Михаил Романчук является двукратным чемпионом Европы (2018), двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019), а также автором многочисленных рекордов Украины по плаванию ​.

​Женат на знаменитой прыгунье в длину Марине Бех, которая тоже выступает на Олимпиаде в Токио.