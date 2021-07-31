Свитолина взяла для Украины медаль Олимпиады, сотворив настоящее чудо

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в бронзовом финале Олимпиады в невероятно драматичном матче обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (№20 WTA) и завоевала для Украины пятую "бронзу" Игр-2020. Поединок в Токио завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Эта медаль стала первой олимпийской наградой в истории украинского тенниса.

Первый сет складывался неудачно для нашей соотечественницы. Элина играла вторым номером и набирала очки больше благодаря ошибкам соперницы. Видно было, что Свитолина находится в разобранном психологическом состоянии и ей никак не удавалось наладить свою игру. Она не успевала за длинными мячами, не выдерживая ритма оппонентки.

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При счете 1:4 у Свитолиной по прежнему не работала первая подача, а со второй Рыбакина остро контратаковала. Несколько двойных ошибок в концовке привели к поражению 1:6.

Во второй партии украинка пыталась переломить ход матча, но ей так и не удалось улучшить процент первой подачи и уменьшить процент двойных ошибок. Рыбакина принимала удары практически на задней линии, легко создавая остроту в ответ. Элина в основном находилась на метр глубже к сетке.

При счете 1:3 лучшая теннисистка Украины имела шанс выровнять игру. Она завела себя, сравняла счет и затем выиграла свою подачу. Ведя 4:3 Свитолиной удался первый по-настоящему эффектный удар в матче, когда она замаскировала свой укороченный удар.

В напряженном 9-м гейме Элине удалось взять свою подачу. В следующих двух теннисистки обменялись легкими победами. Свитолина могла бы победить, не доводя дело до тай-брейка, но при счете 30:30 попала в сетку.

В решающих моментах украинка сконцентрировалась и в драматичном тай-брейке победила Рыбакину, сравняв счет в игре 1:1.

В решающей партии у Свитолиной стало больше активных действий. Она стала больше рисковать, подняв темп своих ударов, но повести в счете Элине не удалось. Проигрыш своей подачи на старте сете позволил Рыбакиной повести 3:0. Уступая 1:4 Свитолина нашла в себе силы сравнять счет, а затем и вырвать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде-2020 Свитолина стартовала с драматичной победы над 61-м номером мирового рейтинга Лауру Зигемунд из Германии.

В 1/8 финала Элина совершила камбэк в битве с австралийкой Айлой Томлянович.

Четвертьфинал против итальянской теннисистки Камилы Джорджи вышел очень непростым.

Исторический полуфинал против представительницы Чехии Маркете Вондрушовой завершился поражением украинки – 3:6, 1:6.

Позже тренер сборной Украины назвал главную причину фиаско Свитолиной.