Феерический выход в полуфинал! Что происходит на Играх в Токио 2 августа: все подробности

В понедельник, 2 августа, Олимпиада в Токио продолжилась десятым днем соревнований, в рамках которого разыгрывается 22 комплекта медалей. Украинские спортсмены могут побороться за награды в четырех дисциплинах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за главными событиями десятого дня Игр в столице Японии.

20-летний украинский легкоатлет Михаил Кохан вышел в финал олимпийского турнира по метанию молота с результатом 78,36 метра. Другой наш соотечественник Глеб Пискунов не сумел выполнить норматив (77,50 м) или войти в список 12 лучших спортсменов в квалификации. Он метнул молот на 73,84 метра.

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Украинец Павел Коростылев занял девятое место в итогам второго отборочного дня на турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров и оказался за бортом финала.

Наши соотечественницы Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук не сумели выйти в полуфинал соревнований по гребле на байдарках-одиночках. В то же время, представители нашей страны в мужской каноэ-двойке вышли в полуфинал, финишировав на втором месте на дистанции 1000 метров вслед за Бразилией.

Украинка Алла Черкасова в фантастическом стиле вышла в полуфинал соревнований по вольной борьбе. Сначала она разгромила бронзовую призерку ОИ-2008 в Пекине полячку Агнешку Вещек со счетом 11:0, а затем одержала чистую победу над немкой Анной Кармен Шнелль (6:0, положение туше).

Напомним, что на счету Украины пять бронзовых медалей и одна серебряная. Третьи позиции на соревнованиях заняли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, "серебро" Романчука на дистанции 1500 метров вольным стилем стало главным событием девятого дня на Олимпиаде в Токио.