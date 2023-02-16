"Мы освободили людей": тренер из РФ обвинила Запад в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира"
Известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова возмутилась отстранением своих соотечественников от международных соревнований. Наставница двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".
Об этом Тюкова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она напомнила о якобы единоличной победе россиян во Второй мировой войне и назвала переходом за грань допустимого отстранение российских паралимпийцев от Игр 2022 года в китайском Пекине.
"Виноватых внутри России я не вижу. Ладно на Олимпиаде в Пекине мы прошли под белым флагом, но когда наших паралимпийцев не пустили на Игры – это за гранью допустимого. Америка и Европа всегда рассказывают, как им важны права всех людей, а тут нас они, считайте, похоронили. Я считаю, что Россию просто предали. Мы выиграли войну, освободили стольких людей от издевательств. И после всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение", – сказала Тюкова.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.
Президент МОК Томас Бах посоветовал политикам не влезать в деятельность организации. А в России предложили не отправлять на Олимпиаду-2024 спортсменов, которые не поддерживают Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024.
Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. В новом заявлении о ситуации с возвращением России и Беларуси в международный спорт МОК высказался о своей роли в истории.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!