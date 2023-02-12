Президент МОК поддержал возвращение России: не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. Глава МОК сообщил, что ведутся дискуссии о допуске россиян к участию в международных стартах в течение года.

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В качестве примера Бах привел ситуацию на Australian Open, где украинская теннисистка Екатерина Байндль играла против нейтральной спортсменки с российским паспортом Камиллы Рахимовой.

Также немецкий чиновник упомянул поединок белорусской спортсменки с нейтральным статусом Арину Соболенко, которая выиграла женский AO.

"Так почему же этого не может быть в бассейне или спортивном зале? Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это. Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня", – цитирует Баха VG.

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