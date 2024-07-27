После того, как вице-кандидат Вэнс и спикер Джонсон заявили, что Байден, если не может баллотироваться на следующий срок, должен оставить свой пост уже сейчас, Трамп, наоборот, сделал заявление о том, что Байдену уходить с должности не нужно, ведь Харрис будет ещё хуже.

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Трамп, видимо, понимает, что президенту Харрис будет гораздо легче его одолеть, чем в качестве лишь вице-президента, но удивительно то, что Трамп и Вэнс/Джонсон не договорились: опа!

Другой пример определённых разногласий — совсем не все сторонники Трампа одобряют его капитулянтское заявление, в котором он напомнил о том, что россия победила Наполеона и гитлера, то есть экс-президент намекнул на её непобедимость.

Это многим трампистам не очень понравилось, и они небезосновательно говорят, что если Соединённые Штаты не будут защищать союзников, то и доллар утратит своё могущество достаточно быстро. Тут, замечу, уже имеет место разногласие не организационное, а весьма принципиальное.

Понятно, кроме того, что, к примеру, гитлера россия победила только вместе с Украиной, а также теми же Соединёнными Штатами (и Великобританией).

Но важно сейчас и то, что, когда у Трампа вместо больного дедушки появилась реальная соперница, республиканское единство стало понемногу разваливаться.

Позитив, который уже есть, — настоящее соревнование планов для Трампа по давлению на мордор. Кто-то акцентирует на мирном плане Бориса Джонсона, кто-то — на совсем новом плане от госсекретаря времён Трампа Майка Помпео.

Так что процесс пошёл, такие выборы мне уже нравятся, жду плана от Харрис.