В России предложили не пускать на Олимпиаду спортсменов, которые ''не любят'' Путина

Первый вице-президент Вcероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что против участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в составе "сборной беженцев". По мнению Приваловой, если атлет из РФ "не признался в любви" к Путину, его нельзя выпускать из страны.

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"Спортсмены и любой гражданин России, которые не поддерживают решение президента [Владимира Путина], не должны представлять страну. Я думаю, что те, кто не поддерживает [войну в Украине], уже уехали. А те, кто остаются, поддерживают ее", – цитирует Привалову Reuters.

Российские болельщики крайне негативно восприняли такую позицию Приваловой.

"Скорее президент, нынешний, не должен ее представлять. А не спортсмены", "Путины приходят и уходят, а Россия остается. Это граждане, ставящие президента выше страны, как эта Привалова, не должны представлять Россию", – пишут юзеры.

Фанаты вспоминают ставшей хитом, фразу Юрия Шевчука про Путина.

Любители спорта из России не понимают, как можно боготворить президента и кричать, что "спорт вне политики".

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предположил, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в составе "сборной беженцев", которая участвует в соревнованиях с турнира в Рио-2016.

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