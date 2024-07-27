В Рязанской области России БПЛА атаковали военный аэродром и НПЗ: все детали, фото и видео

Утром 27 июля Рязанская область РФ оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Группа БПЛА ударили по территории нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома "Дягилево".

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В регионе прогремела серия мощных взрывов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Жители Рязани ночью и утром жаловались на мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что БПЛА взрывались в районе НПЗ и военного аэродрома "Дягилево". Также в сети опубликовали снимки, на которых видны столбы дыма после взрывов.

Стоит отметить, что дорогу в сторону нефтеперерабатывающего завода перекрыли после взрывов. Кроме того, свидетели утверждают, что в направлении НПЗ поехали машины экстренных служб.

В свою очередь минобороны РФ отчиталось об успешной работе ПВО. В террористическом ведомстве заявили, что дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов якобы уничтожены над территорией Рязанской области. Также оккупанты утверждают, что перехватили и уничтожили 7 БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, один – над Брянской и один – над Липецкой областями.

Напомним, в Брянской области России в ночь на 27 июля противовоздушная оборона окупантов якобы сбила десятки украинских беспилотников. Воздушная тревога в области и взрывы в воздухе продолжались больше часа.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области России в ночь на 26 июля прогремели взрывы, после чего начался пожар (предварительно, в районе села Несветай Мясниковского района). Военное руководство РФ утверждает, что это из-за сбитых БПЛА.

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