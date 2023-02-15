''История покажет'' и ''Это будет конец''. МОК сделал неоднозначное заявление о допуске России на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) в новом заявлении о ситуации с возвращением Россию и Беларусь в международный спорт, высказался о своей роли в истории. МОК считает, что необходимо объединять спортсменов, приведя параллели с Северной и Южной Кореями, а также в отношении Израиля и Палестины.

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"История покажет, кто больше делает для мира: те, кто старается держать линии связи открытыми, или те, кто хочет изолировать или разделить. МОК и Олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом", – заявил МОК.

Также в МОК считают, что позиция союзников Украины является безконструктивной.

"Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблемы прав человека. Там у нас нет ответа. Тем не менее, мы должны принять их серьезно во внимание", – сообщается в тексте обращения.

В МОК в очередной раз подчеркнули, что не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.

"Иначе, это будет конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем. Мы все это учитываем. Мы ищем решение, которое соответствует миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в содействии усилению конфронтации или эскалации", - говорится на сайте МОК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент МОК Томас Бах также поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом не допустить участия РФ в ОИ-2024, чем просто взбесил российских болельщиков. Президент Владимир Зеленский также выступил против участие РФ на Играх.

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