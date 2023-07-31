МОК обломал российских пропагандистов из-за ситуации с Харлан

Так называемые журналисты пропагандистского телеканала "Матч ТВ" поставили под сомнение решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске фехтовальщицы Ольги Харлан на Игры-2024 в Париже. Наша соотечественница получила дополнительную квоту на соревнования во Франции после дисквалификации на чемпионате мира за отказ пожимать руку сопернице из РФ.

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"Матч ТВ" отправил запрос в пресс-службу МОК, усомнившись в подлинности письма президента МОК в адрес Харлан, в котором он огласил о решении комитета включить ее в состав участников ОИ. "Подтверждаем, что президент МОК направил это письмо Ольге Харлан. Это подлинная информация", – говорится в ответе организации.

Напомним, Ольга Харнан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после матча 1/32 финала ЧМ. Это взбесило соперницу украинки, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

После общественного резонанса международная федерация отменила наказание нашей спортсменки на первенстве, а также внесла изменения в правила проведения боев.

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу преступницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по фехтованию во главе с Ольгой Харлан вошла в топ-4 чемпионата мира в Милане.

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