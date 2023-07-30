Сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не смогла завоевать бронзовую медаль чемпионата мира-2023, который проходил в Италии. В матче за третье место наша команда в составе Алины Комащук, Ольги Харлан, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой уступила Южной Кореи 32:45.

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Встреча началась для "желто-синей" сборной неудачно. Харлан проиграла на старте первому номеру корейской сборной (3:5), а затем с таким же счетом уступили своим оппоненткам Бакастова и Комащук. Лишь в четвертой смене Юлия смогла на одно очко сократить разрыв (13:20).

Пятое единоборство между Харлан и кореянкой сперва завершилось победой украинки, но позже судьи пересмотрели повтор и отдали очко нашим соперницам.

Шестая смена фехтовальщиц состоялась при счете 25:17 не в нашу пользу. Вторая половина прошла при преимуществе кореянок, которые довели матч до победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале украинки со счетом 45:44 обыграли пятый номер посева – сборную США, а в полуфинале уступили команде Франции (32:45).

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