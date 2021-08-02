Борец из Крыма упустил медаль для Украины на Олимпиаде-2020

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не смог выиграть утешительный финал у китайца казахского происхождения Валихана Сайлике и завоевать шестую бронзовую медаль для страны на Олимпиаде в Токио. Противостояние двух спортсменов закончилось со счетом 1:1, но победа досталась Сайлике.

Наш соотечественник с первых секунд захватил центр центр ковра, а в середине первого периода получил право на атаку из партера. Китаец сумел продержаться, а затем сам оказался в подобной ситуации.

Во втором периоде судья вновь отправил Сайлике в партер. Крымчанину удалось провести захват и переворот соперника, но это произошло уже за пределами ковра. В итоге китаец выстоял до конца поединка и взял медаль благодаря большему количеству технических очков.

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Напомним, что в полуфинале 31-летний уроженец Узбекистана, который до 2014 года жил в Крыму, проиграл японскому борцу Кеничиро Фумите со счетом 1:5. В четвертьфинале он одержал победу над армянином Арменом Меликяном (8:4), а на стадии 1/8 финала наш соотечественник одолел узбека Эльмурата Тасмурадова (5:0).

Темиров является бронзовым медалистом чемпионата мира 2018 года и чемпионатов Европы 2019 и 2020 годов. Ленур перебрался в Крым из Узбекистана в начале 1990-х годов и получил образование в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медали Украине на Играх в Токио принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

Кроме того, Романчуку удалось завоевать единственное на сегодняшний день "серебро" нашей сборной.