Две медали Украины. Что происходит на Олимпиаде 1 августа: все подробности онлайн

На Олимпиаде в Японии в воскресенье, 1 августа, проходит очередной соревновательный день, в течение которого будет разыграно 25 комплектов наград. Для Украины девятый день Игр-2020 начался с серебряной медали.

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Украинский пловец Михаил Романчук взял вторую медаль ОИ-2020, продемонстрировав второй результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Наш соотечественник с временем 14:40,66 уступил победителю Роберту Финки (США) 1 секунду.

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Еще одну награду гарантировал наш боксер Александр Хижняк, выйдя в полуфинал олимпийского турнира. В 1/4 финала 25-летний полтавчанин побил доминиканца Седено Мартинеса. За выход в финал украинский средневес сразится 2 августа с Эумиром Марсиалем из Филиппин.

Неудачно провели квалификацию наши легкоатлеты. Наталья Стребкова в беге на 3 км с препятствиям заняла лишь 35-е место. В секторе для метания молота Ирина Новожилова стала 30-й, а Ирина Климец – 21-й. Этих результатов оказалось недостаточно для выхода в финал.

С большим трудом преодолела сито отбора и титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Супруга двукратного призера ОИ-2020 Михаила Романчука заняла лишь 10-е место, не выполнив даже свой норматив. Финал 3 августа в 04:50 утра по Киеву.

Павел Коростылев в стрельбе из пистолета на 25 метров занял 15-е место.

Отлично начал путь к медали украинский борец Ленур Темиров. 31-летний уроженец Узбекистана в 1/8 финала одолел Эльмурата Тасмурадова (Узбекистан), а в 1/4 финала – армянина Армен Меликян. Полуфинал против японца Кеничиро Фумито запланирован на 12:15

Напомним, что у наших спортсменов уже пять бронзовых наград и одна серебрянная. На третью ступень пьедестала почета всходили Дарья Белодед в дзюдо, Игорь Рейзлин в мужской шпаге, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук, а также Элина Свитолина в теннисе.

"Серебро" у пловца Михаила Романчука.