Украинский стрелок упустил медаль на ОИ-2020, выстрелив в чужую мишень

Украинец Сергей Кулиш допустил обидную ошибку в финале стрельбы из винтовки из трех положений с 50 метров на ОИ в Токио, находясь в тройке лидеров и имея хорошие шансы на медаль. Наш соотечественник случайно выстрелил в чужую мишень и занял итоговое восьмое место из восьми участников с результатом 402,2.

Победителем турнира с олимпийским и мировым рекордами стал китаец Чжан Чанхун (466,0). Вслед за ним расположились представитель сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Сергей Каменский (464,2) и серб Миленко Себич (448,2).

Видео дня

Общаясь с украинскими журналистами после окончания соревнования, Кулиш признался, что ему тяжело комментировать случившееся. Сергей рассказал, что у него расстегнулась пуговица, и это вызвало у него определенный дискомфорт, однако время шло, поэтому нужно было делать выстрел.

По словам украинца, волнение могло повлиять на него в этой ситуации. Наш соотечественник оценил вероятность допустить такую ошибку, как один к миллиону.

Отметим, что Кулиш является многократным чемпионом Украины и серебряным призером Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая претендовала на призовые места, обидно проиграла на Олимпиаде-2020.