Украинская тяжелоатлетка обидно проиграла на Олимпиаде-2020

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха неудачно выступила на Олимпийских играх-2020. 25-летняя харьковчанка не смогла взять вес в рывке, завершив выступление с нулевым результатом

Деха уже с первой попытки взяла 107 кг, сделав серьезную заявку на призовое место.

Вторая попытка 113-кг снаряда оказалась неудачно, но наша соотечественница смогла собраться и рвануть 113 кг.

В толчке Ира не смогла справиться с нервами в трех попытках не взяв вес в 131 кг.

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В одном из ранних интервью спортсменка призналась, что в большой спорт ее привела сестра.

"Я регулярно посещала ее тренировки, но она не позволяла мне заниматься со штангой. Однажды, когда сестры не было в спортзале, я попробовала поднять вес. Мне понравилось, а через месяц я пошла на соревнования, и они мне понравились еще больше", – цитирует Деху официальный сайт Олимпиады.

Ирина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро финишировала пятой. Является чемпионкой Европы-2016 года и абсолютной чемпионкой в весовой категории до 76 кг на континентальном первенстве в Москве.

Ее результат в рывке составил 113 кг, а в толчке 135 кг. Сумма двоеборья составила 248 кг.