Украинский боксер вышел в полуфинал Олимпиады-2020 и гарантировал себе медаль

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр 2020 года в японском Токио. Наш соотечественник, таким образом, гарантировал себе медаль соревнований.

Хижняк выступает в средней весовой категории, где считается главным фаворитом. В 1/4 финала 25-летний полтавчанин побил доминиканца Седено Мартинеса.

Видео дня

Александр доминировал с первого раунда, активно действуя джебом. Этот удар стал проблемой для Мартинеса, который раз за разом его пропускал. Первые три раунда Хижняк оставил за собой, а вот в четвертой трехминутке два судьи отдали преимущество его сопернику.

Однако в последнем раунде украинец не оставил ни единого шанса оппоненту и выиграл бой – 4:1. Хижняк вышел в полуфинал и гарантировал себе минимум бронзовую награду.

За место в решающем бою Александр сразится с Эумиром Марсиалем из Филиппин. Поединок состоится в четверг, 5 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 августа, Украина завоевала шестую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Первое "серебро" стране принес пловец Михаил Романчук, который стал вторым в заплыве на 1500 метров.