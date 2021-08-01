Скандал на Олимпиаде: чемпионку насильно возвращают в Беларусь после критики руководства команды. Видео

Белорусскую чемпионку Универсиады-2019 в легкой атлетике Кристину Тимановскую пытаются насильно депортировать на родину после ее критических высказываний о работе тренерского штаба белорусской сборной. Как сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси, представители НОК страны купили ей билет на самолет и отвезли с вещами в аэропорт.

2 августа у Тимановской должен был состояться забег на 200 метров, однако представители сборной ее вместо выступлений решили отправить домой в Минск.

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Приехав в аэропорт легкоатлетка обратилась за помощью к местным правоохранителям. Девушка заявила, что планирует просить политического убежища в посольстве Австрии в Японии.

Одним из тех, кто пытался вывезти Тимановскую в Беларусь оказался Василий Юрчик - начальник отдела международных отношений НОК страны.

Сборная Беларуси сделала официальное заявление, заявил, что Тимановскую отстранили "в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Именно поэтому врачами было принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады.

Сама Тимановская опровергла информацию о том, что ее кто-то обследовал, написав в Instagram, что это вранье.

Вместе с этим девушка обратилась в МОК за помощью.

"Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это", - сказала легкоатлетка на видео.

Глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской.

На момент написания новости Кристина находится под защитой полиции. К ней выехали представители японского МИДа.

Несколько дней назад Тимановская записала видео в сторис, где резко раскритиковала работу руководства легкоатлетической сборной Беларуси. Она случайно узнала, что должна бежать эстафету

"Почему мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами... Плевать, с чем угодно! Почему я должна расхлебывать эти проблемы. Какого х*ра я узнаю это от левых людей? При том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чем? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы", – сказала Тимановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из собраний перед поездкой в Токио самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил всем, кто едет на Игры, чтобы они не возвращались домой без медалей.