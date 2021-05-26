Лукашенко впервые отреагировал на скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снятие флага страны на чемпионате мира по хоккею в Латвии вызывает чувство гордости за национальную символику. Впервые комментируя скандал, он также отметил, что большинство латышей якобы не поддержало эти действия властей.

"Министр иностранных дел Латвии и мэр Риги заменили белорусский государственный флаг на бело-красно-белую символику, даже не подумав, кому это выгодно, и подавляющее большинство латышей не поддержало эти действия. Вот такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, хозяева ЧМ по хоккею 2021 на площади в Риге заменили белорусский флаг на оппозиционный бело-красно-белый. МИД РБ назвал это надругательством над национальной символикой и предложил послу Латвии покинуть страну. В ответ в Риге заявили о высылке белорусских посла и дипломатов.

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) призвала власти Латвии вернуть нынешний флаг Беларуси. Однако в Риге решили этого не делать, а затем убрали и символику федерации.

Кроме того, с площади в Риге был снят стяг России, который заменили на эмблему Олимпийского комитета страны. Это было сделано в соответствии с решение Всемирного антидопингового агентства, которое запретило символику РФ на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обозвал Латвию никому ненужной бедной страной, а также не забыл упомянуть кремлевский штамп о влиянии на Ригу НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошла историческая сенсация со сборной Канады.

Кроме того, сборная России сенсационно проиграла в третьем туре группового турнира Словакии.