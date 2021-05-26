Лукашенко впервые отреагировал на скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
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Лукашенко впервые отреагировал на скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снятие флага страны на чемпионате мира по хоккею в Латвии вызывает чувство гордости за национальную символику. Впервые комментируя скандал, он также отметил, что большинство латышей якобы не поддержало эти действия властей.

Флаги стран-участниц ЧМ.

"Министр иностранных дел Латвии и мэр Риги заменили белорусский государственный флаг на бело-красно-белую символику, даже не подумав, кому это выгодно, и подавляющее большинство латышей не поддержало эти действия. Вот такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма и преданности. Мы становимся государственными людьми, народом", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Флаг Беларуси
Бело-красно-белый флаг Беларуси.

Напомним, хозяева ЧМ по хоккею 2021 на площади в Риге заменили белорусский флаг на оппозиционный бело-красно-белый. МИД РБ назвал это надругательством над национальной символикой и предложил послу Латвии покинуть страну. В ответ в Риге заявили о высылке белорусских посла и дипломатов.

Сборная Беларуси по хоккею

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) призвала власти Латвии вернуть нынешний флаг Беларуси. Однако в Риге решили этого не делать, а затем убрали и символику федерации.

Кроме того, с площади в Риге был снят стяг России, который заменили на эмблему Олимпийского комитета страны. Это было сделано в соответствии с решение Всемирного антидопингового агентства, которое запретило символику РФ на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

Россия представлена на ЧМ по хоккею как сборная ОКР.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев обозвал Латвию никому ненужной бедной страной, а также не забыл упомянуть кремлевский штамп о влиянии на Ригу НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошла историческая сенсация со сборной Канады.

Кроме того, сборная России сенсационно проиграла в третьем туре группового турнира Словакии.

Чемпионат мира по хоккеюАлександр Лукашенко