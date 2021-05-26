Лукашенко выдал фейк о "миллионах голодных украинцев" из-за эшелонов вывезенного чернозема

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотально нищете в Украине и голодных людях. По его словам, счет нуждающихся в еде идет на миллионы.

Нелепое заявление прозвучало во время его выступления в парламенте 26 мая. Лукашенко также солгал что из Украины якобы даже вывозят на Запад плодородную почву.

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", – заявил нелегитимный глава соседней страны.

Кроме того, Лукашенко не смог оставить без внимания и вопрос санкций против руководства Беларуси. Комментируя этот вопрос, он как обычно принялся критиковать Европу.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно", – высказался он.

Кроме того, Лукашенко считает, что Запад своими санкциями якобы навязывает его стране "ледяную войну". Он добавил, что так цивилизованный мир якобы решил отомстить ему за предотвращенный "госпереворот".

Как сообщал OBOZREVATEL:

также во время своего выступления самопровозглашенный лидер Беларуси сказал, что задержанный журналист Роман Протасевич якобы работал на иностранные спецслужбы и является террористом.