Лукашенко обвинил Украину в отказе принять 'заминированный' самолет Ryanair: ему ответили

Незаконо избранный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что "заминированный" самолет Ryanair не захотели принять в аэропортах Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы.

Об этом он рассказал во время своего выступления в среду, 26 мая. Со слов Лукашенко, сигнал о "минировании" был получен из Швейцарии.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему сейчас страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?" – говорил он.

По его словам, о "минировании" знал не только Минск, но и Афины и Вильнюс.

"В аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам. В районе полетов расположена беларусская атомная станция, вблизи нее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг. Нам что, мало Чернобыля?" – сказал Лукашенко.

В комментарии OBOZREVATEL аэропорт "Киев" (Жуляны) сообщил, что самолеты Ryanair у них вообще принимают и сообщения о посадке не поступало. Ответа от "Борисполя" не поступало.

Также государственное предприятие "Украерорух" дало официальный комментарий по рейсу авиакомпании Ryanair.

"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украероруху" по каким либо источникам не поступало. В течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме", – сообщил руководитель Андрей Ярмак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Основателя NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.